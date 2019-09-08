國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間，在二重疏洪道幸福水漾公園舉辦新北造勢晚會，晚間8時許，主辦單位正式宣佈，現場已湧入超過40萬人，其中一位鼻子插著氣管的老伯，也身穿國旗裝、戴著國旗帽，在家人攙扶下搭乘捷運抵達三重，堅持為韓國瑜力挺到底，讓在場不少人動容。

晚間8時許，主辦單位正式宣布現場人數突破40萬人，從晚會主場地、河堤草皮、機場捷運站，一路延伸至數十公里至提外便道，都被熱情支持者擠得水洩不通，連長達600多公尺的辰光橋都擠滿卡位人潮，眾人熱情搖旗吶喊「韓國瑜！凍蒜！」，從橋上俯瞰，形成一片綿延數十公頃的浪漫紅海，震撼畫面讓不少激動韓粉當場紅了眼眶。

眾人最期待的「國瑜夜市」也再次發威，這次共設有111攤，主辦單位特意安排免費帳篷和發電機，供80個攤商免費設攤，預估全場業績有望突破25萬人。

「新北人潮比高雄更多！」專賣韓國瑜Q版蛋捲、月餅重拾米糕餅業者陳豐偉興奮地說，昨漏夜從高雄楠梓北上擺攤，新北造勢人潮比之前高雄國瑜夜市更多，一定是大家都心疼會做事的韓國瑜被抹黑才站出來的，這次遠從高雄運上來的蛋捲、月餅商品全，早早就被民眾掃購一通，人潮等於錢潮，推估生意至少增加10成以上。

(中時 )