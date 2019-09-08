大陸海關統計數據顯示，今年前8個月，大陸貨物貿易進出口總值20.13兆元（人民幣，下同），較去年同期成長3.6％。當中出口10.95兆元、成長6.1％；進口9.18兆元、成長0.8％。貿易順差1.77兆元，擴大46％。

若按美元計價，今年前8個月，大陸進出口總值2.95兆美元，下降2％。當中出口1.6兆美元、成長0.4％；進口1.35兆美元、下降4.6％。貿易順差2592.7億美元，擴大37.1％。

(旺報 )

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