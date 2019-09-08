大陸前8月貿易順差1.77兆人民幣 擴大46％ 20:392019/09/08 旺報 賴廷恆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸某一保稅港區貨櫃碼頭作業區。（取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關統計數據顯示，今年前8個月，大陸貨物貿易進出口總值20.13兆元（人民幣，下同），較去年同期成長3.6％。當中出口10.95兆元、成長6.1％；進口9.18兆元、成長0.8％。貿易順差1.77兆元，擴大46％。 若按美元計價，今年前8個月，大陸進出口總值2.95兆美元，下降2％。當中出口1.6兆美元、成長0.4％；進口1.35兆美元、下降4.6％。貿易順差2592.7億美元，擴大37.1％。 (旺報 ) #美元 #成長 #大陸 #貿易 #順差 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國7月貿易數據 反映貿易戰傷人傷己 22:452019/09/04 財經 貿易戰仍可能趨緩 04:092019/09/05 論壇廣場 港府推急救措施 金援中小企業 04:092019/09/05 財經要聞 公債殖利率探底 兩類股得意 04:102019/09/05 全球財經 美貿易代表署證實 數週後與陸會談 12:292019/09/05 國際 YouTube非法蒐集兒童個資 53億和解 14:572019/09/05 國際 寬鬆提振股市 年底前拚續揚 04:102019/09/06 投資理財 美聯準會：貿易不確定性造成全球GDP損失逾8千億美元 16:182019/09/06 國際 《業績-電子零件》崇越電8月營收月增1.86％，保守看後市 14:322019/09/06 財經 北京握王牌 他曝下輪談判驚人結局 20:242019/09/06 財經 兩岸熱門新聞 黃之鋒「違反保釋條件」香港機場被捕 - 兩岸 陸飛彈雨襲 駐日美軍30分鐘全滅 - 焦點新聞 - 旺報 港激進示威者港鐵中環站外縱火 - 兩岸 北京態度轉變 兩岸關係恐惡化 - 焦點新聞 - 旺報 大陸前8月貿易順差1.77兆人民幣 擴大46％ - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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