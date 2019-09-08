國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉辦大型的造勢大會，超過10萬的民眾擠滿了二重疏洪道公園。（鄭任南攝）

你黑韓，我挺韓！國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市舉行造勢晚會，現場吸引近30萬人塞爆三重水漾公園，國民黨前主席洪秀柱站台時指出，韓國瑜是透過民主正常程序選出來唯一的候選人，雖然對手拚命抹黑，但看到今晚人山人海，「你們就是我們的信心」，一切沒有什麼可怕了。

洪秀柱今晚從台南趕回新北，為韓國瑜站台，洪秀柱一開場直言，「我討厭韓國瑜」，但她解釋，大家都說韓國瑜是男版洪秀柱，洪秀柱是女版韓國瑜，「你說我怎麼會喜歡他？」，引發現場民眾大笑。

洪秀柱說，她跟韓國瑜真的有點像，兩人都講真話，但也製造不少麻煩，「我當年講真話就被換掉囉」，傻傻的韓國瑜 也講了很多自以為幽默的話，讓大家傷腦經，但瑕不掩瑜，無法否決大家力挺韓國瑜的心。

洪秀柱說，韓國瑜是大家的希望，關係著中華民國未來，關係軍公教生存尊嚴，教育文化是否能回到正道，他關係到未來發展，要為下一代開出一條生存的道路，為國家找出生存正確的道路，唯有韓國瑜。

(中時 )