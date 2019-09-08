大陸籍龔姓男子來台出差，心中掛念父親的堂弟，身上帶著一封22年前的家書尋親，但地址的住戶早已搬走，熱心地員警利用警政系統，過濾出同名同姓的人有10人，比對發現最有可能的龔姓堂叔，讓彼此透過電話聯絡，陸籍男子對員警熱心幫忙表示「感謝警察同志」。

40多歲龔姓男子8月底來台出差，離台前1天利用時間尋尋找從未蒙面的堂叔，但身上僅1封22年前的書信，上面寫著福港街的地址，龔到地址上詢問，剛搬過來的鄰居稱不認識，放棄前到士林警分局後港派出所留下資料。

員警吳桀睿第一時間到後港街附近詢問居住20多年的住戶，得知確實有位60多歲的龔姓男子數年前搬家，現住中和地區，吳隨即透過警政系統上留有的電話，打電話給龔姓堂叔，並徵得他的同意，將電話留給來台尋親的龔男，讓他們直接聯繫。

經過數日，已經返回大陸江西的龔男告訴警方，確實是父親失散多年的堂弟，兩方已經通過電話，並感謝警察同志的幫忙，讓他父親找到失散的堂弟。

(中時 )