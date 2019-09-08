黃姓男子今（8）日凌晨至台北市林森北路410號的酒店飲酒，酒酣耳熱埋單下樓，卻遇上債主討債，他雙手一攤，表示已酒醉，「改天再說。」不料卻換來多人拳打腳踢圍毆，中山分局員警正好巡邏經過，上前制止，以22歲許姓男子為首的黑衣人竟對員警叫囂，辱罵三字經髒話，黃、張姓警員被踢傷，立即噴灑辣椒水制止，快打部隊趕抵將18名聚眾鬥毆男子統統帶回警局。

今天凌晨2時許，北市警中山二派出所員警於林森北路巡邏時，發現曾有黑衣人聚集滋事的酒店門口，有大批黑衣人聚集，且正在圍毆1名男子。

黃、張姓警員等人立即衝上前喝令制止，但鬥毆的黑衣人無視公權力，輪番對員警嗆聲罵三字經，有人甚至吼叫：「拿刀來啦！」黃、張員遭黑衣人出腳踹傷，見場面已失控，隨即噴灑辣椒水，眾人被嗆得紛紛摀鼻趴下，快打部隊趕來控制現場，將眾人帶回警局管束。

據了解，衝突源自於22歲黃姓男子凌晨在泊金酒店消費後下樓，在騎樓巧遇陳姓債主，陳要他還錢，黃則稱自己喝醉了，且剛回國不久，改天再說。陳疑似見黃沒還錢的誠意，夥同10名友人給黃一頓拳打腳踢，導致其頭、臉、手臂多處挫傷。

警方將13名滋事者帶回警局，發現1名17歲少年身上有彈簧刀，依少年事件處理法送少年法庭；因傷者不願提告，其餘聚眾鬥毆者依社秩法裁處。許姓男子因出腳踹傷員警，依妨害公務移送北檢。

警方表示，該酒店上月才因酒店小姐的經紀問題，衍生幫派鬥毆、聚眾滋事，這次13名黑衣人，其中也有人具竹聯幫背景，將深入釐清背後動機，遏阻黑社會囂張氣焰，捍衛公權力。

(中時 )