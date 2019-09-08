台灣農業以技術優良著稱，是世界知名的水果王國，尤其國外觀光客來台，水果可是必嘗之物。但每人對酸甜苦辣感受不同，可謂蘋果、橘子各取所需。有人喜歡上天，卻也有人避之唯恐不及。網友票選的10大難吃水果，也許會讓有些人驚呼：什麼？這可是我的最愛呢。

DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查網友票選出十大難吃水果，來看看你討厭的水果有沒有入榜！

第10名：木瓜

一提到木瓜，就讓人想到便秘時一定要來吃一下。但木瓜切開的樣子，裡面充滿一顆一顆黑色的籽，讓人覺得非常噁心、瞬間密集恐懼症發作。此外，木瓜軟軟的口感與味道，無法直接下嚥，甚至有人覺得它腥味十足，聞到味道想吐！

第9名：檸檬

檸檬可說萬般好，富含豐富維生素C，還含有維生素B1、維生素B2，更是女性的是養顏美容聖品。但其酸澀的口味讓多數人無法直接食用，狂喊好酸啊！

第8名：芒果

並非每人都喜歡吃芒果，甚至有些人對芒果過敏，只要碰到芒果外皮或是吃到一點果肉，就會引發皮膚病或身體發炎，輕則皮膚發癢，重則引起過敏性休克，而還有一派網友則是因為芒果吃多會上火，很容易引起喉嚨紅腫，是個讓人無法安心的水果呢。

第7名：葡萄

所謂「吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮。」這句話還真有道理，葡萄的皮與葡萄籽比本身的果肉還營養，但恰恰這兩個因素就是讓網友不喜歡葡萄。

第6名：西瓜

網友不喜歡吃西瓜，是因為吃起來有股青草味，且咬一口就有吐不完的西瓜籽很煩，且西瓜吃多滿肚子水又利尿，一直要跑洗手間的感覺很討厭，腸胃不好的人，西瓜若吃多了也容易拉肚子。還有一派網友更絕，西瓜太重又大顆，也是讓人怯步。

第5名：草莓

討厭吃草莓的人，看到它的外皮有一點一點的黑洞，就像是黑頭粉刺般令人作嘔，且吃起來的味道很酸，讓人無法直接吃。再者，草莓不易保存，若吃到不新鮮或是撞傷的草莓，口感軟爛，更讓人吃不下去。

第4名：鳳梨

吃完鳳梨會咬舌頭，最讓網友難以接受。更有大批網友反應，最討厭在披薩上面看到鳳梨，因為鳳梨酸酸的味道配上鹹食非常怪，鳳梨蝦球也是同樣的道理。

第3名：香蕉

有網友小時候吃太多，看到香蕉就想吐。有人則覺得香蕉有一股臭味，吃完後舌頭會感覺澀澀的，且香蕉本身沒有什麼水分，不能解渴，而且不易保存，短短幾天外皮就會變黑，軟爛的果肉口感更讓人感覺不舒服。

第2名：番茄

最多人無法接受的就是直接生吃番茄，因為無法接受其軟爛的口感，而且感覺還帶有一點臭味。還有沒有加任何調味料的番茄汁，喝了一口就讓人感到反胃。

第1名：榴槤

號稱水果之王的榴槤，同時也是網友認為最難吃水果的第一名。大家對榴槤最無法接受的地方就是它的氣味，甚至有的人聞到榴槤味就想逃。

(中時電子報)