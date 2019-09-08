第7屆區域全面經濟夥伴協定（RCEP）部長級會議今天登場，會上各國同意在9月中旬越南峴港舉行的高級官員會議完成談判，再將結果送至11月的東協峰會通過，最快明年可簽署。

泰國是今年東南亞國家協會（ASEAN）主席國，東協高峰會（ASEAN Summit）6月22、23日在曼谷舉行，面對美中貿易戰，東協各國領袖在峰會中承諾努力在今年完成區域全面經濟夥伴協定談判。主席國聲明也呼籲非東協的對話夥伴國把RCEP談判列為優先工作。

在7月底的東協外長峰會中，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）重申今年完成區域全面經濟夥伴協定的決心。在9月6日開幕的第51屆東協經濟部長會議開幕式上，帕拉育再度呼籲各國共同努力，在今年完成RCEP談判。

東協10國和6個貿易對話夥伴國中國、日本、南韓、印度、澳洲和紐西蘭的經濟或貿易部門高級官員8月19到26日先在印尼舉行會前會；16國經濟或貿易部長今天舉行第7屆區域全面經濟夥伴協定部長級會議。

泰國副總理兼商業部長朱林（Jurin Laksanawisit）會後受訪表示，今天的會議很重要，因為各國都同意這次在曼谷的會議是11月東協峰會前最後一次RCEP部長級會議。

朱林說，目前談判進展順利，各國都同意在具體技術層面不管是商品、服務、投資等談判，所有的內容都要在9月19日至27日於越南峴港舉行的高級官員會議上達成協議，各國將努力照既定目標完成各項談判。

朱林說，談判完成後結果將送至11月的東協峰會通過，最快明年可簽署區域全面經濟夥伴協定，這是會議各方都同意的，也符合先前在北京舉行的RCEP部長級會議的精神和共識。

朱林表示，區域全面經濟夥伴協定要在年底談判完成的原因是現在世界貿易具有不確定性，16國達成協議能幫助提升貿易和投資額，促進16國經濟發展，每個國家民眾都能受惠。

區域全面經濟夥伴協定完成後，預估經濟規模占全球年生產總值32.30%，約27兆美元。

(中央社)