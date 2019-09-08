英國首相強森在國會頻頻受挫，照此情勢，英國必須在10月19日歐盟峰會結束前與歐盟達成新的脫歐協議，但法國外長勒德里昂8日明白拒絕英國進一步推遲脫歐期限，稱在當前情況下，延遲英國脫歐「不可能」。

勒德里昂說10月31日是英國脫歐的最後期限，但英國的脫歐亂象讓人「非常憂心」，在當前情況下，不可能延後英國脫歐。他說：「在當前情況下，延遲是不可能的…我們（歐盟）不會每3個月為英國（延遲）脫歐一次。」

勒德里昂的談話顯示，就算強森願意低頭重新與歐盟協商，歐盟也可能拒絕。

勒德里昂拒絕英國延後脫歐，等於打臉英國國會的留歐派，他們上周才通過法律，強迫強森必須與歐盟協商延後脫歐。

此前，英國脫歐期限曾延期數次。從原定的3月29日延至4月12日，繼而又延至10月31日。但英國國會至今仍未通過脫歐法案，意味強森必須在10月19日歐盟峰會結束前，與歐盟達成新的脫歐協議，否則10月31日是脫定了。但英國國會又不准強森無協議硬脫歐，這下強森是會蠻幹硬脫到底抑或低頭與歐盟另議延後脫歐的期限？

根據《星期泰晤士報》報導，強森可能不理會國會要求他與歐盟協商的立法，逼得議員不得不向最高法院提出告訴，把脫歐之爭從國會殿堂移師到最高法院。這個消息讓脫歐蒙上了更多不確定因素。

(中時 )