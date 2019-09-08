U18世界盃青棒錦標賽於8日圓滿落幕，中華隊在冠軍戰以2比1驚險擊敗美國，睽違9年拿下冠軍獎盃，終止美國4連霸。而此戰先發投手余謙主投6.2局無失分，僅被敲出3支零星安打，在賽後奪得本屆最有價值球員(MVP)，王順和則獲選為全明星隊最佳三壘手。

余謙曾被總教練周宗志指名是本屆進步最多的選手，在預賽2場出賽都由後援身分上場，對巴拿馬、西班牙後援總計投3.1局無失分，10個出局數就飆出8次三振，是陣中不可或缺的守護神。複賽3場都沒有出賽，養精蓄銳在冠軍戰扛下先發重責。

余謙對戰美國主投6.2局無失分，僅被敲出3支零星安打，送出7次三振，5度滿球數都順利解決對手，沒有任何保送，在美國隊強打者一籮筐的陣容中，完全展現壓制力，是能戰勝美國隊拿下冠軍的重要功臣。

王順和獲得全明星隊最佳三壘手。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

而王順和獲得全明星隊最佳三壘手，也是中華隊唯一入選的選手，此屆賽事22打數敲8支安打，打擊率3成64，同時在冠軍戰以三壘安打帶起中華隊攻勢，並跑全隊第1分，是能獲勝的功臣之一。三壘守備方面也多次有美技演出，扮演守備堅強後盾，決賽在8局有球僮干擾情況下，高難度在界外完成接殺守備，攻守俱佳的表現讓他榮獲最佳三壘手。

同時中華棒協理事長辜仲諒，頒發200萬奪冠獎金給中華U18青棒代表隊，鼓勵教練及選手的表現。

(中時電子報)