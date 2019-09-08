韓國瑜抵達三重水漾公園，立委候選人先上台亮相。（圖／中時電子報）

韓國瑜強調全力捍衛中華民國等四大理念。(圖/中時電子報直播)

高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜再8：30抵達三重水漾公園進場。韓國瑜三重造勢現場，8點20分許馬英九致詞，到8時30分許，韓國瑜抵達造勢活動現場，在護衛隊與人群簇擁下，緩慢前進。

韓國瑜隨後進入休息區，神力女超人許淑華介紹各選區立委候選人先行進場。國民黨主席吳敦義與前總統馬英九、李佳芬以及洪秀柱一齊亮相表示團結。

神力女超人許淑華高喊韓國瑜凍蒜、民眾熱情高喊總統好之下，韓國瑜先向大家問好，三年半大家過得辛苦，黑暗時代還是有光明亮點，中華青棒勇奪世界冠軍。

韓國瑜說，2300萬民眾，又勤勞又認真又善良又喜歡儲蓄、對人溫暖，台灣應該是非常陽光，這段時間韓國瑜被抹黑，越來越不像韓國瑜。

韓國瑜表示，前後左右看一下，每一個人眼睛都像獵豹，這段時間被黑成這樣，我以前讀海山國中，上課一條蟲、下課一條龍，最會寫但願人長久千里共嬋娟，最後去念軍校，離開新北。

18歲到鳳山，40年過去，但熱愛同胞；熱愛中華民國的心不變。謝謝大家不離不棄，不被謠言扭曲而失去信心，上周一被跳樓自殺，後來又復活，又被提醒老婆跟人十指緊扣；後來50幾位日本人來，我又被人格抹殺，大家都忘記高鐵的300萬。下次韓國瑜會不會變成吸毒殺人犯？韓國瑜已經變成十惡不赦，早上照鏡子都要照鏡子，像不像韓國瑜！

韓國瑜問大家，到底期待甚麼？支持韓國瑜甚麼？今天來到現場、扶老攜幼，是支持韓國瑜、熱愛國家、以及韓國瑜的理念，對不對？

韓國瑜說有四大理念，一是全力捍衛中華民國，但蔡英文猶抱琵琶半遮面，哪有總統這麼不愛國家？我們雙手打拚看盡人生百態，蔡英再執政四年，退一步即無死所，中華民國可能亡國阿！

二是熱愛中華文化，民進黨從課綱動手，斬斷中華文化，把中華文化推向外國，大家要問關公媽祖，要反對中華文化嗎？儒釋道陪我們成長，要斬斷嗎？絕不能同意民進黨斬斷中華文化！

三是堅持自由民主，這是我們的價值，我們自由民主的空氣，食衣住行都孕育在自由民主空氣之下，自由民主就是我們的台灣價值。但是香港反送中再流血，蔡英文在補血，蔡英文執政拿不出成績單，要靠香港反送中，靠虛幻主權增加自己選票？「今日香港明日台灣」完全胡說八道，蹭香港興災樂禍。

四是「莫忘是上苦人多」，韓請李佳芬到高雄跑弱勢家庭，有農漁民抱著哭，過部下去，靠借錢過日子。要作威作福還是做牛做馬，是政治人物一念之間，沒做好要下台！

認同韓國瑜請支持四大理念，人生有理想而偉大，希望政治人物幫人民，否則被逼到最後角落，已經喘不過氣，唯一武器就是2020年1月11日神聖選票！一定要團結，讓無能無德民進黨，堅定相信韓國瑜。「我有很多缺點，但保證心地善良」！

從明天開始，假民調、扭曲韓國瑜都會出來，因為支持韓國瑜的力量太強大了！因為民心思變了！

(中時電子報)