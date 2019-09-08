前總統陳水扁8日晚間出席台中「台灣國13周年感恩餐會」，無視中監「四不」規定，上台致詞。（馮惠宜攝）

（21:13更新內文）無視中監四不規定，前總統陳水扁8日晚間出席台中「台灣國13周年感恩餐會」，獻出5年來第一次站台，除感謝908台灣國在他入監期間天天送餐，也是為一邊一國行動黨拉票，希望獲得百萬政黨票，力拚3席不分區立委，「如果沒有，我就跳高雄家門前的圳溝。」針對陳前總統在募款餐會不但上台、還發表政治言論。

908台灣國8日晚間在台中舉辦募款餐會，前總統陳水扁受邀出席，雖然中監規定他需遵守四不：不上台、不演講、不講政治、不接受媒體採訪，但陳水扁似乎刻意踩紅線，他不但上台，更說他的工作就是和政治有關，不談政治要談什麼，還說，把他上台致詞的第一次獻給908台灣國，是感念908台灣國成員在他台中監獄時每天送三餐。

席間他也努力為一邊一國行動黨拉票，他呼籲，大家應該把2020大選重心擺在不分區立委選舉，把票集中，國會殿堂，不能沒有台灣獨立建國的聲音。講到激動處，他甚至說，如果沒有百萬票，明年他就沒臉參加908台灣國的活動，還會跳高雄家前的圳溝。

台中監獄副典獄長戴明瑋表示，戴明瑋指出，陳前總統8日晚間參加在中市舉辦的台灣國舉辦的募款餐會，在上周向中監提出申請，並附有醫療小組的醫療建議，認為出席活動有助於病情，中監基於這項考量而核准參加。

戴明瑋表示，中監在核准回覆文件上再度要求，陳前總統出席活動必須遵守保外就醫受刑人相關的規定，及「不上台」、「不演講」、「不講政治」、「不接受媒體採訪」等四不原則。而對於陳前總統在募款餐會傳出違反四不原則情事，戴明瑋表示，將再進一步調查蒐集資料，了解釐清現場狀況。

(中時 )