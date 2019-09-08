國民黨總統參選人韓國瑜8日造勢大會，前總統馬英九到場站台助講表示，民進黨執政後不管是內政、經濟、外交都嚴重倒退，不但不反省，還用國家機器踐踏民主，大家已忍無可忍，只有韓國瑜能夠撥亂反正。不過馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷，台上馬英九一臉尷尬。

馬英九舉許多數據，強調民進黨上任後，國家競爭力倒退，蔡英文雖說現在是20年來經濟最好，但許多老店倒閉，民進黨執政3年多，苦人更多了，蔡英文不接受92共識，兩岸和平發展的互信不見了，非但陸客從400多萬減少100萬，現在大陸封鎖團客，可能要再減80萬，不管是交通、旅遊、餐飲、百貨、民宿，都受到嚴重打擊。

馬英九更批，因為國外旅遊沒人來，才會需要國內旅遊補助，現在蔡政府發展新南向，卻引發更多社會問題，大家可以接受嗎？現場民眾慷慨激昂回應。

(中時 )