道家人文協會於7日舉辦「暖心食糧．愛護浪浪～美濃林媽媽狗園物料捐贈活動」，秘書長許嘉祐及王愍之帶領志工全程自費南下至高雄市美濃區，第3度捐贈飼料給狗園主人林媽媽。協會特別針對狗園每月消耗120包飼料及690個幼犬、老病犬所需大罐頭的糧食需求，擬定每月捐贈飼料20包、大罐頭90個，持續捐贈一年，總計4320公斤飼料與1080個罐頭，期盼為狗園減輕飼養負擔，讓毛小孩營養飽餐不缺糧。

成立超過20年的美濃林媽媽狗園，在林媽媽持續用心打造下，已將園區建設成三棟堅固整潔的舍房，收容的500多隻毛孩，多數是遭人棄養或民眾通報救援而來。平時林媽媽仰賴銷售芭樂、檸檬及手工水餃的收入貼補狗園的龐大開銷，經濟十分吃緊，即便如此，林媽媽依舊不輕言放棄任何一個生命，並不斷改善狗園環境，讓心愛的毛小孩能在更溫暖、乾淨的家健康生活。

有感於林媽媽對毛小孩的細心照顧，協會日前得知狗園飼料出現短缺時，除了緊急提供飼料15包紓解斷糧危機之外，同時決定將今年度捐贈的飼料多增加60包，罐頭部分則多增加54箱，並選擇狗狗們愛吃的種類，希望善盡一份心力，守護毛孩們的食足幸福。

協會秘書長許嘉祐表示：「協會創會榮譽理事長 紫嚴導師曾提到，每個生命的誕生皆是彌足珍貴，在台灣，有許多善心人士默默收養及照顧流浪動物，真切地為關懷生命付出一份善心。如果想飼養寵物，應以領養取代購買，即便沒有意願再飼養下去，也應負起責任為牠尋找下一個愛牠的主人。感謝林媽媽及園區的毛孩們，讓我們有機會分享愛，而用『愛』尊重每個生命的可貴，能為彼此的心帶來溫暖，更樂於把這份溫暖擴散出去，引發更多美好的愛循環。」

當志工抵達狗園，狗狗們發出興奮叫聲上前迎接，並搖著尾巴貼近志工身邊撒嬌，可愛的模樣，讓志工都露出開心的笑容，即使經歷過遺棄或傷害，這些毛孩依然願意敞開心門付出最單純的愛，更令志工的心倍受感動。林媽媽感激地說：「謝謝協會一直以來的幫助和關懷，讓毛小孩能夠吃得飽，也給了我更多勇氣，雖然日子過得辛苦了點，但我會繼續堅持下去，陪伴這些孩子幸福過生活。」

道家人文協會期盼為狗園減輕飼養負擔，讓毛小孩營養飽餐不缺糧。（中華道家人文協會提供）

道家人文協會期盼為狗園減輕飼養負擔，讓毛小孩營養飽餐不缺糧。（中華道家人文協會提供）

道家人文協會送糧給500隻毛小孩。（中華道家人文協會提供）

道家人文協會送糧至美濃狗園。（中華道家人文協會提供）

道家人文協會送糧至美濃狗園。（中華道家人文協會提供）

道家人文協會送糧給500隻毛小孩。（中華道家人文協會提供）

(中時 )