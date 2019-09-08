夜襲三重！國民黨總統提名人韓國瑜今天在新北舉辦首場大造勢，主辦單位喊出現場人數已經超過40萬。有網友PO出晚間所拍攝的空拍影片，有人看完後大喊感動，也有人震驚說：「外圍的不輸裡面的人，太震撼了，大家加油！沒離開，YA！」。

該網友在YouTube所傳的空拍影片中，可見三重幸福水漾公園活動現場，滿滿的人潮，幾面國旗則在人群中飄揚。底下紛紛留言說：「太美了，感謝你們的空拍，辛苦你們了，這滿滿人潮的畫面讓人感動！！」、「感謝分享影片，滿滿正能量。」、「安了，晚上可以好眠了！」、「終於等到了！」、「擠到快不能喘氣。」、「橋上也是人。」

也有PTT網民貼出最終造勢空拍圖，表示至於有多少人，請高手評估吧~看圖，聲勢是有的。底下則回應說：「還是蠻誇張的欸。」、「恭喜韓總。」、「....好像有點太多...到底哪來的。」、「旁邊商家笑呵呵。」、「2020贏了！香菜英文哭暈在廁所。」

網民貼出韓的最終造勢空拍圖，請高手評估人數。（翻攝PTT）

(中時電子報)