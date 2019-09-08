台中市西屯區市場6日下午1時許，發生攤商、運將大打出手的火爆場面，卻造成1名孕婦受傷，當時攤販貨車擋住車道忙著收攤，1輛計程車無法通過而發生擦撞，雙方爆發口角，服飾攤老闆跟小黃司機大打出手；攤販老闆娘想勸架卻意外被推倒，她懷孕4個月頭部撕裂傷，還好沒傷到肚子裡的寶寶。

警方指出，這起行車糾紛擴大變成肢體衝突，攤商妻子想隔離老公跟運將，卻意外被推倒，在扭打之前，小黃通過沒多久，小黃運將不滿服飾攤商的貨車逆向又擋路；2台車擦撞，2人又在單行道上打起來，後頭塞了一堆機車全都不敢過，造成當時交通一陣癱瘓。

第六警分局西屯派出所指出，當時貨車司機在卸貨途中，也有跟小黃司機說明，就是說我們會盡快把它卸貨完成，小黃司機不耐久候。2名男子動手，但懷孕4個月的孕媽咪卻因為勸架捲入紛爭，3個人當中她傷勢最重，現在雙方互告傷害，全案正由警方調查處理中。

(中時 )