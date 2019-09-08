一張圖看中秋連假是否泡湯？(上圖/氣象局)下圖：低氣壓(95W)正在發展，預計在中秋節前後，往菲律賓到台灣之間靠近，但影響程度還無法評估。(圖/台灣颱風論壇｜天氣特急FB)

周一（9日）各地大多為多雲，僅南部及東南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。中午過後在山區及近山區仍要注意午後熱對流帶來的降雨。氣溫方面，各地清晨低溫約25至27度，白天高溫約32到35度，感受悶熱。中秋節連假要注意菲律賓菲律賓東方海面的熱帶擾動，如有機會發展成颱風琵琶，未來動向將增添中秋節天氣變數。

氣象局在臉書上PO出一張圖，表示玲玲颱風侵襲南北韓後已轉變成為高緯度的溫帶氣旋，另一個法西颱風即將要侵襲日本，而先前影響臺灣的低壓帶也逐漸減弱遠離。接下來的天氣大致趨向比較穩定，各地多雲到晴，只有東南部和南部偶爾還有一些零星的短暫陣雨，中午過後山區和近山區的地方則是容易有午後雷陣雨的天氣。

即將迎來中秋假期了，許多民眾都相當關心假期來臨時的天氣狀況，氣象局預報員陳伊秀表示，菲律賓東方海面仍然是不太穩定，其中「熱帶擾動」將逐漸發展，中秋節當天天氣好，但最有可能影響中秋節連節後半天，逐漸接近臺灣東南部海面，目前還有很大的不確定性，但已經規畫返鄉或出遊的朋友接下來請隨時注意最新的天氣預報了。

臉書「天氣風險 WeatherRisk」粉專表示，周一起低壓影響漸漸變小，再加上太平洋高壓西伸，會轉為炎熱的天氣型態，高溫可能會到33~34度，另外山區還是要注意可能會有午後陣雨的機會。留意熱帶擾動發展，有機會於周末接近台灣，不過變數仍大。

「天氣風險 WeatherRisk」粉專也貼出一張圖預測中秋節天氣，「下周天氣：前期大致穩定，中秋假期變數大」，該粉專表示穩定、炎熱，山區午後有零星雷陣雨的天氣型態可維持到周四（12日）。中秋假期，就要看南方系統的臉色了，許多數值模式都有報出颱風或熱帶系統靠近台灣，整個季風低壓帶非常活躍，同時北方也有冷空氣南下入秋的訊號，情勢相當複雜，預報也是一日一變，還不需要緊張，但台灣附近的天氣應該都是不太穩定。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專也製圖，表示「低壓擾動持續活躍」；目前在關島附近持續有低氣壓(95W)正在發展，根據最新模式資料顯示，這個低壓系統，未來幾天將進一步整合、增強，在高氣壓位置偏北的配置下，預計在中秋節前後，往菲律賓到台灣之間靠近，中秋節會來嗎？以目前資料來看，變數還很大，影響程度還無法評估，也言之過早，未來幾天持續留意他的動態。

(中時電子報)