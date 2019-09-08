瓊瑤今天因為韓國瑜才浮出水面。（取自瓊瑤臉書）

81歲的作家瓊瑤曾擔任高雄愛情產業鏈總顧問，也是高雄市長韓國瑜的超級鐵粉，今晚（8日）國民黨總統參選人韓國瑜在新北舉辦造勢晚會，瓊瑤在社群平台透露，她因坐骨神經痛和右腿韌帶肌腱攣縮發炎，痛到無法走路去就醫，「如果我能到現場，我會很快樂，百病全消」，她無法親臨現場見證「英雄再現」，呼籲大家動員並到場「英雄惜英雄」。

瓊瑤透露近來忙著撰寫小說《梅花英雄夢》，1個多月未在臉書更新近況，今天是因為要欣賞「英雄」韓國瑜才浮出水面。她寫道，自己躺在手術台上打麻藥，心裡還在想「不知道這場造勢會來多少人」、「只要是我的粉、我的知音，能夠到現場參加『嘉年華會』的全部出發！好嗎？一定會陷進那種『熱血沸騰』裡，我不能去，只能看電視，你們貼照片上來好嗎」？

她進一步說，「這種場合，如果沒有真正熱情是不會發生的。我有2件國旗裝，今天都借出去了，好想再去買一些」。有韓粉上傳造勢現場的照片，許多韓粉穿著國旗衣，瓊瑤開心直呼：「好壯觀的場面！現在才5點半，到晚上更不知道要擠成怎樣？謝謝你貼錄影給我看！我的小開刀也不痛了！因為真的很開心。」

瓊瑤簡單交代病況，「好幾年來，右腿都在痛，我家有位陳醫生（就是我啦），因為當了太久特別護士，自己就升格當醫生了。自我診斷是髖骨問題，怕開刀不肯看真正醫生，何況一直有忙不完的事。直到痛得不能走路了，才去治療！現在手術第3天，恢復情況良好！大家不要擔心，這是我的職業病。久坐的關係。你們也要注意久坐的問題」，瓊瑤要粉絲放心：「我是九命怪貓，身體很好呢。」

(中時 )