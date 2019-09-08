香港有網友發起下午在中環集會及遊行到美國駐港總領事館。其後，示威者分別在中環及金鐘一帶聚集，有人在各處縱火，亦有人破壞港鐵中環站設施。

星島網報導，晚上7時40分，警方在東角道舉起藍旗，警告集會屬違法，要求在場人士散去。防暴警察其後向前推進防線，並警告記者切勿阻礙警方工作。同時，另一批警員在軒尼詩道亦舉起黃旗。晚上近8時，防暴警員已推進至維園附近，速龍小隊亦在場。防暴警在推進到京士頓街時，搜查3名青年，並要求在場記者後退。晚上8時許，部分防暴警員從京士頓街撤退。有警員在銅鑼灣聖保祿學校外截查多人。立法會議員許智峯亦曾在場，要求警方冷靜。

晚上8時15分，警方在渣甸街附近舉起黑旗，警告施放催淚煙。晚上近8時半，警方在崇光百貨外的軒尼斯道施放催淚煙，其後再舉起黑旗。在場的防暴警多次要求記者走回行人路，並作出廣播，要求在場人士立即散去。晚上8時45分，警方再次在場施放催淚煙，並再度向前推進，又繼續舉起黑旗。現時仍有大批示威者在時代廣場一帶聚集，亦有在場記者因吸入催淚煙不適。

晚上約9時，一名外籍男士在羅素街暈倒，現場有義務急救人員為他治理。救護員其後到場，將他送上救護車送院，暫時未知其暈倒原因。

(中時 )