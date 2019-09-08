大陸隊的東京奧運門票美夢宣告破滅！儘管易建聯賣命拿下27分，大陸隊8日在今年世界盃最終戰，仍以73比86不敵奈及利亞，由於伊朗95比75痛宰菲律賓，取得跟大陸隊相同戰績(2勝3敗)，比較得失分後，伊朗確定搶走奧運門票。

根據國際籃總(FIBA)規則，只要在世界盃取得最佳戰績的亞洲球隊，就可直接取得東京奧運門票，儘管最後大陸隊跟伊朗都拿2勝3敗，經過比較得失分，大陸隊是負10、伊朗則是正7，伊朗驚險搶走原本以為穩拿門票的地主大陸隊。

大陸隊一開賽就出奇兵，林書豪的北京首鋼隊友方碩，首節三分球彈無虛發，3次出手全部命中，更帶起大陸隊8比0攻勢，一度取得17比10領先，但奈及利亞隨即追上，雙方打完首節，大陸僅以21比19領先，方碩首節就摘11分。

面對周琦3犯纏身，大陸隊第2節進攻逐漸當機，且失誤連連，給了奈及利亞最佳超前機會，上半場打完，奈及利亞反以35比31領先，大陸隊次節僅拿10分。來到下半場，大陸隊仍然找不到追上方式，總教練李楠只好出了「怪招」。

李楠第3節突然換上預賽平均只打3分鐘，甚至前役出戰韓國還沒上場的阿不都沙拉木，可惜未有效果，就算易建聯拚命取分，大陸隊還是沒法追上，眼見同時開打的另一場關鍵比賽，伊朗已取得20分以上領先，大陸球員更加心急。

大陸隊在末節的最後一搏，雖靠易建聯繼續猛攻，一度追到59比62，滿場廣州球迷也跟著相當興奮，可惜接下來奈及利亞馬上打出13比4小高潮，徹底粉碎大陸隊反撲氣勢，就算大勢已去，李楠仍把易建聯留到最後47秒才換下。

(中時電子報)