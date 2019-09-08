國際油價低迷，沙烏地阿拉伯國王薩曼，疑似嫌能源部長不濟事，因此換自己的兒子阿布都拉濟茲（Abdulaziz）親王擔當此重任。這是沙國第一次由國王家族掌理能源部長要職，阿布都拉濟茲熟稔能源產業，與多位前任部長合作密切，幾乎參加過所有的石油輸出國家組織（OPEC）會議。他是王儲穆罕默德的同父異母哥哥，不過兩兄弟據悉關係並不親。
沙國的能源部長向來都由非王室成員擔任，1960年代以來，該國換了5名能源部長，沒有一人出身王室。
沙國除了能源部，另外成立工業和礦產資源部，阿布都拉濟茲取代原部長法利赫的職務，而法利赫日前才從他擔任董座的國營能源公司Aramco免職，一般認為，此舉是王室要削弱法利赫的權力，加強家族勢力，因為王儲身兼國防部長，位高權重，而薩曼另一子則擔任國防部副部長。
布侖特原油價格近來從每桶80至85美元，大幅滑落至60美元以下，外界都在關切，阿布都拉濟茲是否會改變沙國的能源政策。而油價回檔，也影響了Aramco的上市集資計畫，此計畫為王儲的改革方案之一，希望藉此讓沙國經濟擺脫對石油的依賴。
(中時電子報)
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