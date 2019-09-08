陳亞蘭率楊麗花歌仔戲團到西門町造勢。麗生百合提供

陳亞蘭8日為台視新八點檔《忠孝節義》造勢，帶著徒弟林佩儀扮成「呂布與貂蟬」，牽白馬在西門町出席快閃活動，昨馬拉松行程跑了西門町、華山、信義商圈、臨江街夜市、饒河街夜市、士林夜市，8小時內共6場活動。紀麗如說，陳亞蘭扮相根本是楊麗花翻版，相當有國寶的神韻，陳亞蘭笑回「我根本不是她的私生女」，打趣說：「我還沒拿到她的財產。」

陳亞蘭回憶22年前師父楊麗花將呂布裝扮傳承給她情景，數度紅了眼眶，礙於古裝裝扮，強忍眼淚。透露楊麗花當年曾對她說「妳如果表現得比我好，那才是我的成功」，讓她淚崩且至今難忘，也成為她指導楊麗花歌仔戲團員們的座右銘之一。當年上台前，楊麗花還特地幫她補妝，為她打氣加油，「那時重唱師父演過的戲碼，壓力山大，想到演出時間漸漸逼近，不自覺得緊張」。

陳亞蘭透露，「楊阿姨講話是軍令如山，對於登台演出我們沒有猶豫過的，而且以登上國家劇院這個神聖的殿堂，這是很大的榮耀。」更透露這是楊阿姨演過的戲碼，大家都是衝著楊麗花來看的，一定是很多她的觀眾看她怎麼演，壓力挺大，也是對於自身體力與票房的考驗。

由於演出舞台劇，一人需要近兩小時時間在舞台上，幾乎沒有任何喘息，要有相當大的體力，陳亞蘭說，當時排練了三個月的時間，還爬七星山吊嗓子，「楊阿姨還會突襲排練現場，考驗我們的體力狀態，要我們爬樓梯練習換氣等，簡直是魔鬼教練」，陳亞蘭回，楊阿姨每句提醒都是叮嚀，為了歌仔戲的傳承與推廣，再小的細節都必須要注意。

楊麗花有無誇讚她演出？陳亞蘭說，「楊阿姨會希望把誇獎你的時間放在提點你身上」。尤其演出電視劇和舞台劇是不一樣的，楊阿姨現場會再仔細確認每一位演員的妝容，若是看到有缺漏，會親自幫你補，「當下會皮皮挫，但又感受到全心全意關心的溫暖」。

陳亞蘭感性說，「楊阿姨一站出來就很有威嚴。」又說，若楊阿姨發火只會對事不對人，「如果太完美了，人家也會覺得很奇怪！」談起能否超越師父楊麗花？陳亞蘭說，「如果我能超越她，代表這個老師是非常棒的，但任何人都沒辦法像一個人，一定要開創出自己的光彩。」

《忠孝節義》將在9月24日每週一至週五起晚間八點台視播出，在新戲播出之前，楊麗花為回饋花迷，精心剪輯4部曾在國家戲劇院演出的舞台劇《呂布與貂蟬》、《雙槍陸文龍》、《梁山伯與祝英台》、《丹心救主》搬上螢幕，10日起每週一至週五晚間八點台視播出。

(中時 )