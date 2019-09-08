今年世界盃奪冠呼聲最高的塞爾維亞，這次終於踢到鐵板了！西班牙8日靠著盧比歐、馬克蓋索兩名NBA現役球員領軍，意外以81比69擊退塞爾維亞，除了取得世界盃5連勝，更以J組第1身分挺進8強，10日將跟波蘭交手。

塞爾維亞雖在首節打得很順，一度取得9分領先優勢，但西班牙第2節攻勢更猛，單節狂掃32分，也讓西班牙在打完上半場，取得45比37領先，來到第3節，西班牙持續擴大領先差距，塞爾維亞卻發生了他們最不想看到的爆衝場景。

因為約基奇竟在第3節還剩6分40秒不滿裁判尺度，選擇怒斥裁判換回1次技術犯規，加上先前1次違反運動道德犯規，直接被驅逐出場，也讓賽爾維亞陣腳大亂，西班牙趁機擴大領先優勢到21分之多，不過塞爾維亞並未宣告放棄。

靠著波達諾維奇的外圍火力，塞爾維亞末節展開反攻，數度把落後差距縮小到9分，可惜這卻是塞爾維亞所能追近的最小差距，克拉夫最後59.6秒兩罰俱中，幫助西班牙取得81比69的絕對領先，塞爾維亞順勢換下主力宣告放棄。

盧比歐(太陽)替西班牙貢獻全隊最高19分，另有5籃板、4助攻，克拉夫也有14分、7籃板，馬克蓋索(暴龍)11分、6助攻與6籃板；塞爾維亞則以波達諾維奇(國王)26分、10籃板及6助攻表現最搶眼，卻是全隊唯一得分上雙球員。

另一場16強複賽，阿根廷91比62狂掃波蘭，也敲定10日開打的兩場8強戲碼，分別由阿根廷出戰塞爾維亞、西班牙碰上波蘭，比賽勝方將可取得準決賽門票。

(中時電子報)