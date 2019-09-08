台灣隊在韓國以2比1力克美國隊，勇奪U-18世界盃棒球賽冠軍， 蔡英文總統今晚透過臉書表示，我們的小將關關難過關關過，最終贏得睽違九年的青棒世界冠軍，是名符其實的Taiwan NO.1！
蔡英文表示，今天早上她才透過影片，向美國紐約大都會隊球迷，介紹台灣人對棒球的熱愛，晚上立刻從韓國釜山傳來好消息：台灣隊以2比1力克美國隊，勇奪U-18世界盃棒球賽冠軍！
U-18世界盃是青棒層級規格最高的國際賽，美國、韓國等傳統強隊都派出最頂尖選手參賽，日本也組成甲子園明星隊，不過她說，這次最強的還是台灣！我們的小將關關難過關關過，最終贏得睽違九年的青棒世界冠軍，是名符其實的Taiwan NO.1！
蔡英文也要國人「今晚，讓我們一起為青棒國手們喝采、為台灣棒球喝采！」並感謝大會MVP余謙先發好投，「謝謝全隊投打跑守超水準表現」「是不是還要謝謝台南Josh」。
(工商 )
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