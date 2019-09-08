韓國瑜三重造勢超狂燈光秀

國民黨總統參選人韓國瑜今天自辦初選後的首場大型造勢，韓國瑜唱《浪子回頭》、《月亮代表我的心》，台下35萬人搖晃著亮著的手機，現場壯觀的燈海，讓網民不禁喊超狂！甚至有人說：想不到韓有輸的理由。

PTT網民貼文指出，只有韓國瑜的場子，才能把手機燈光秀搞得這麼屌！網友紛紛回應說：「猛！」、「這比跨年還屌！」、「講句實話，就是遠遠超乎想像。」、「竟然能把這場地塞爆，凱道5倍大，真的狂！」、「韓黑尿出來了啦！又要找數據黑了。」、「這場地真的很大。」、「韓總穩了，郭洗洗睡啦！」、「離選舉還有5個月就這樣了！到時還得了？」

該造勢大會重現了韓國瑜去年選高雄市長時三山造勢的盛況。吳敦義在致詞時表示，讓韓國瑜高票當選，不僅總統要贏，國會也要贏。前總統馬英九則表示，民進黨執政以來，用國家機器踐踏台灣民主，倒行逆施的作為讓大家已經忍無可忍，今天看到這麼多人站出來支持韓國瑜，明年大選一定要團結一致，把民進黨拉下來，撥亂反正，讓台灣有更好的未來。

韓國瑜三重造勢手機燈光秀，網民喊超狂！（翻攝快點TV）

(中時電子報)