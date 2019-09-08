曾珮瑜開始練肌肉線條，盼呈現最佳體態。盧禕祺攝

曾珮瑜是新時代非常有個性及獨立的女性。盧禕祺攝

曾珮瑜盼今年能敲響金鐘。盧禕祺攝

曾珮瑜為角色下很多工夫。盧禕祺攝

曾珮瑜與溫昇豪在後半段飾演情侶。公視提供

兩人有親密戲。公視提供

兩人對戲自然。公視提供

出道11年的曾珮瑜，曾以《停車》獲得北影新人獎，她第一次在公視、民視《雙城故事》擔綱女主角，首次拿到入圍金鐘戲劇節目女主角獎門票。曾珮瑜雖抱持平常心，仍難掩對拿獎的期待，坦言知道入圍那一刻沒有太大意外，因為當初她真的下不少工夫建立「Jo」這個角色，「入圍代表我的努力沒有白費，如果這是入圍理由，那我真的很開心」。

曾珮瑜將與賈靜雯、蔡淑臻、徐麗雯、江沂宸搶視后，她與賈被視為奪獎熱門人選。曾珮瑜的角色是從舊金山回台尋親女孩，說著流利英文、有時是一口中英文夾雜的「晶晶體」，賈則是新聞台霸氣主管也是喪子的母親，內心戲多。曾珮瑜說，「角色難度不同，這就看評審口味，有些人會覺得情緒重或歇斯底里的演出才叫演技，但這對我們來講很好演」。

有人認為，如果曾珮瑜和賈靜雯互換角色，有演技的演員也許都能詮釋賈靜雯在《我們與惡的距離》裡「喬安」角色，但未必每個演員都能演出曾珮瑜那個感情自主、大膽，說話洋腔洋調，又對虎媽軟硬兼施，最終得到認可的女孩。曾珮瑜笑說：「不要挖洞給我跳，賈靜雯一定演得出彩才能入圍，她的角色有重大事件發生，人設原本就很精采。」

不過曾珮瑜也認為，「很平凡、沒有太大事件發生，卻要把它演得很生活反而不好演，每個角色起跑點不同，其實滿難放在一起比，但獎項就沒辦法，我剛當完桃園電影節評審，知道能不能拿獎完全取決於評審的主觀，所以我還滿平常心」。她說心中最大遺珠是《雙城》裡飾演媽媽的嚴藝文，角色沒太大起伏，但嚴卻精準傳達，角色在劇中可能只有4、50分，但嚴藝文能演到8、90分。

《雙城》中，曾珮瑜和溫昇豪被湊對為情侶，2人會在拍攝現場即興創作，「他的角色雖平凡卻演出層次，和他過去螢幕形象不同，就像有演員一直被找去演帥哥，但明明很適合演痞子，比如藍正龍在電影《傻傻愛你，傻傻愛我》，他的角色很痞，我當初跟藍正龍講，他自己都笑了」。曾珮瑜非常希望自己、溫昇豪、龍劭華都能替《雙城》拿下好成績。

當初拍攝時，溫昇豪對曾珮瑜說「很久沒遇到像妳這麼認真的女演員」，甚至鐵口直斷曾珮瑜會入圍，沒想到真的神預言，曾珮瑜說：「昇豪也是認真的演員，能得到他的肯定很開心，其實演員能受到同行肯定是最大鼓勵。」她在拍攝後期因長期累積壓力而有嚴重水腫，還好播出後得到反饋，臉書粉絲數也暴增，讓她得到很大欣慰。

她分享說，當初拿到劇本，知道故事吸引的是女性族群，於是她特別花心思該如何吸引男性觀眾，她對角色「再創作」，加入自己愛情觀、價值觀等，也改掉2場與溫昇豪的吵架戲，幫角色注入更多人味和豐富性，藉由角色希望告訴大家跳脫傳統思維，其實工作能力強、獨自自主的女孩也有可愛的一面，「角色的感情觀很像我自己，但不同的是我不婚不生」。

(中時 )