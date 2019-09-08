早上起床後，有3件事你做對了嗎？如果你起床圖快，又不吃早餐，甚至也沒好好刷牙，那可得小心了。專家指出，這些看起來平凡無奇的事，卻是無比重要。尤其起床太快這件事，更可能讓人血壓飆高，帶來致命的風險。

微博《漫說健康》指出，晨起後血壓往往會有一個小高峰，覺醒時的收縮壓和舒張壓通常比睡眠時增加10％-20％，這對高血壓患者是很大的負擔。起床後，很多人受限於時間壓力，沒能好好吃頓早餐，這傷害其實也頗大的。另外，餐後刷牙這件事也至關重要，只有及時的刷牙，才能讓口腔疾病遠離。來看看起床後這3件事，你是否都做好做滿？

第一，起床不要圖快，以免有性命危險

晨起貪快可要付出代價，尤其罹患高血壓的人。因為受到機體生理時鐘控制，晨起後血壓往往會有一個小高峰，在生理情況下，覺醒時的收縮壓和舒張壓通常都會比睡眠時增加10％-20％。數據顯示：大約有40％的心肌梗死和29％的心臟性猝死都集中在這個時段，腦中風概率也比其他時段要高出3-4倍。

建議高血壓患者晨起不要貪快，清醒後能夠先靜躺5分鐘左右，接著伸著幾次懶腰，在被窩裡動動手腳，讓關節能夠充分舒展，接著再慢慢起身下床。

第二，起床後別忘了好好吃早餐

吃早餐可提供一上午的人體能量需要，如果長期不吃早飯，容易導致低血糖發作等情況，導致暈厥、記憶力、學習能力下降等情況發生。建議大家還得好好吃早餐，盡量保證營養豐富和食物多樣，有足夠的糖分、優質蛋白質以及充足的膳食纖維，有助於延長飽腹感。

第三，睡醒之後還得好好刷牙

眾所周知，牙菌斑的生成是長期的，口腔協會建議，應該在一日三餐之後都堅持刷牙，只有及時的刷牙，才能讓口腔疾病遠離。早起之後刷牙，不僅能有效的去除一晚上的口腔細菌殘留，還能保持清新的口氣，給同事和客戶留下一個非常好的印象。

(中時電子報)