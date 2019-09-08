黃喬歆（瑤瑤）與韓籍男友李振遠交往2年多感情甜蜜，近日更與男友一家到泰國旅遊，瑤瑤與李振遠還在「振遠喬歆《振歆情侶》QiaoxinAndy studio」youtube頻道分享家族出遊影片，她與男友家人相處融洽8日受訪甜笑表示，「很幸運可以遇到男友一家。」

瑤瑤與李振遠相差5歲，她從書本知道韓國家長不太喜歡外國媳婦或女婿，沒想到2年多相處下來，她不僅被當女兒一樣看待，甚至被悉心照顧，讓她相當感動，「我去韓國的時候，因為跟男友比較晚睡，隔天接近中午才起床，沒想到一出門男友媽媽做了一大桌菜，讓我非常不好意思又覺得很暖心。有次更誇張，男友媽媽跟朋友出外旅遊，男友爸爸還要上班，竟然出門前特地先幫我們準備早餐，真的讓我非常不好意思。」

提到自個爸媽對男友的態度，瑤瑤坦言，「他們本來因為年紀有些反對，但這些日子下來，我們感情一直很穩定，他們雖然還沒見過他，但總算鬆口要我把男友帶回家讓他們看了。」影片中，瑤瑤跟李振遠看起來就是一對可愛的小情侶，如果不特別搜尋，根本沒人發現兩人年紀不同，關於這點，瑤瑤大笑，「因為他長得比較成熟啦。」她忍不住直誇男友有才華，「這次去曼谷的旅行，是男友花錢請全家去喔。」

瑤瑤透露與李振遠因語言學習APP認識，剛開始出去「學習」幾次，她便因男方出手闊綽的習性嚇到，甚至暗想「我自己賺錢自己花，哪輪得到你來。」覺得對方打腫臉充胖子，因此冷淡一段時間，這段時間男方日日噓寒問暖，有1天卻忽然消失，她覺得很奇怪反而主動聯繫對方，兩人才又開始恢復見面，她這才知道他對自己大方是因韓國文化所致，解開誤會的兩人自然而然走到一塊。

(中時 )