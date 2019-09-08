韓國瑜舞台上獻唱 支持者台下搖手機的燈光 23:442019/09/08 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」晚會，當韓國瑜在舞台上獻唱時，台下的支持者們隨著歌聲，搖晃著打開燈光的手機，讓現場出現壯觀的燈海。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」晚會，當韓國瑜在舞台上獻唱時，台下的支持者們隨著歌聲，搖晃著打開燈光的手機，讓現場出現壯觀的燈海。（劉宗龍攝） 國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」晚會，當韓國瑜在舞台上獻唱時，台下的支持者們隨著歌聲，搖晃著打開燈光的手機，讓現場出現壯觀的燈海。 (中時 ) #韓國瑜 #手機 #燈光 #支持者 #舞台 也許您會感興趣 推薦閱讀 只有韓國瑜能救韓國瑜 04:102019/09/04 論壇廣場 韓民調下滑 網看這張表卻驚：綠鐵票區GG？ 07:492019/09/05 政治 民進黨下架或國民黨敗亡的選擇 04:102019/09/06 時論廣場 柯和新潮流口水戰 網同情韓國瑜慘中槍 13:072019/09/06 政治 1450這樣救選情 韓黑悲痛：韓國瑜明年必勝選 09:162019/09/07 政治 從不參加造勢 高雄年輕韓粉曝今北上挺韓原因 10:022019/09/08 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 17:052019/09/08 政治 三重韓國瑜造勢現場擠爆 攤販：業績絕對好10成以上 19:162019/09/08 生活 挺韓站台 洪秀柱：韓國瑜是民主程序提名的參選人 20:272019/09/08 政治 韓國瑜獻唱「浪子回頭」 民眾溫馨揮舞手機燈海 20:452019/09/08 政治 政治熱門新聞 韓國瑜夜襲三重造勢空拍影片曝光 網：太震撼了！ - 政治 韓國瑜三重造勢 空拍影片讓韓黑全嚇傻閉嘴！ - 政治 韓國瑜新北造勢 紅潮擠爆逾35萬人 - 政治 蔡英文喊八字...他斷言民進黨立委席次慘況！ - 政治 響應穿雲箭？她表態力挺韓國瑜！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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