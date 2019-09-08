國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」晚會，當韓國瑜在舞台上獻唱時，台下的支持者們隨著歌聲，搖晃著打開燈光的手機，讓現場出現壯觀的燈海。（劉宗龍攝）

國民黨總統提名人韓國瑜8日在新北市三重幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」晚會，當韓國瑜在舞台上獻唱時，台下的支持者們隨著歌聲，搖晃著打開燈光的手機，讓現場出現壯觀的燈海。

(中時 )