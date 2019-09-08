國民黨總統參選人韓國瑜8日在新北市三重造勢，晚間8時30分，前總統馬英九致詞時，韓國瑜剛好進場，馬被台下韓粉不斷鼓譟，馬當時表示，「我還沒講完」，卻仍被提前中斷演說。國民黨北市議員羅智強直言，他不只是為馬英九難過，也為韓國瑜擔心。

羅智強在臉書表示，當他看到，馬英九演講到一半，就被打斷請下台。我要説，一個前總統到韓國瑜場已是情義相挺，即使馬的演講也許不太有趣，但任由馬被打斷演講、鼓譟下台，這不只失禮，也不符合對國家前元首最基本的尊重。

羅智強坦言，他也知道有些韓國瑜支持者並不喜歡馬英九，但馬是「受邀」出席韓國瑜的造勢場，如果對韓國瑜沒加分，韓國瑜也不會請馬英九來站台。既然已請他來，就應以禮相待，這是最起碼的人情道理。

羅智強說，他原本開開心心去三重幫韓國瑜加油，他沒有上台，在台下和人群一起喊加油，感受群眾的溫度與熱度。當他得知英九演講被打斷請下台的憾事，他不只是為馬英九難過，也為韓國瑜擔心。韓國瑜市長應妥善處理這件事，還馬英九一個公道，不要又變成了別人分化藍營的理由。此時，每一分力量都要凝聚、都要珍惜，此時此刻，沒有比團結所有力量，下架民進黨更重要的事！

網友說：「是的，我也在現場，個人也覺得沒有基本尊重，相當不禮貌。」、「韓國瑜應該出來說句話，感謝馬總統的カ挺！」、「永遠支持馬總統，你受委屈了，加油！」、「沒禮貌比較不好！但期盼以和為貴！」、「再怎麼說馬前總統是曾經為台灣努力過的人，再怎麼說都要特別的給予尊重啦！」、「感謝馬總統情義相挺，還請見諒。」

(中時電子報)