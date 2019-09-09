小威廉絲(Serena Williams)是否失去了網壇的統治力？她產後復出至今未奪一冠，事實上她在2017年(該年5月仍排名世界第1)暫離之後，女網進入真正的戰國時代，球后寶座更迭9次，11座大滿貫金盃落入9位不同女將的手裡。

可貝兒(Angelique Kerber)、大坂直美、哈麗普(Simona Halep)，近兩年小威在大滿貫決賽連敗4陣，不知為何，她打不過這些人。每次小威狀況調整良好的時候，就會有一個狀況比她更好的對手出現。《紐約郵報》做出了結論：「37歲的小威廉絲不再是女子網壇的統治者。」

每次這麼說的人最後都被小威打臉，但是這次小威真的還能攀回頂峰嗎？8日美網女單決賽，小威第二盤從1-5落後直追到4-5，加上前幾輪打垮所有對手，包括在準決賽痛宰史維托琳娜(Elina Svitolina)，其實史維托琳娜遇上小威之前是一盤未失，可見小威還有十分強大的戰力。

自從拿下生涯首座金盃，小威16年間在大滿貫決賽只輸過4次(21勝4敗)，其中兩次還是輸給姊姊。往後的小威僅2勝6敗，輸給一些她本來不會輸的人，表現下滑是不爭的事實。她一樣是令人畏懼的小威，但肯定不再是昔日所向無敵的小威，她跟任何人一樣可以被擊敗。

紐約媒體感嘆，小威這次輸給的是19歲的安德瑞絲庫(Bianca Andreescu)，小安出生於2000年6月，小威17歲首摘大滿貫時(1999年美網)，她今年的對手還沒出生呢。世代交替不會停止，再厲害的人也只能拖慢這個過程，但終究不可避免。正如納達爾(Rafael Nadal)前日所說：「職業體壇是屬於年輕人的，這是生命的循環。」

(中時電子報)