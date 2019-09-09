天上掉下來只有鳥屎，沒有禮物！刑事局165反詐騙專線分享案例，一名北市53歲王姓熟男，遇上網路正妹加臉書好友搭訕，正妹說自己偏愛「熟男」，天天甜言蜜語問候，熟男落入溫柔陷阱，掏出老本400萬元後，正妹人間蒸發。

刑事局165反詐騙專線指出，網路正妹自稱在香港從事金融工作，會使用「TSKFX線上交易平台」投資外匯，遊說王男開戶並把帳密交給她操盤。據UDN報導，王男先拿1萬美元開戶，發現獲利穩定，就聽從對方建議不斷加碼。

不久，正妹突然告知操作失當，全部投資陪光，接著就人間蒸發，王男才驚覺自己遭「詐」，10多萬美元（近新台幣400萬元）就這樣沒了。

刑事局指出，近年投資詐騙有持續增加趨勢，而這類「假交友+假投資」的詐騙手法，歹徒多半謊稱是港澳地區的金融從業人員、投資顧問、彩金公司主管等，並透過社交軟體鎖定台灣熟齡男女行騙。

警方提醒，網路交友應秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，別被網友單方面的說詞沖昏頭，以免賠了錢財又傷心，有任何疑問也可打165反詐騙專線查證。

(中時電子報)