清純女獻出第一次，半年後竟被嫌「無趣」。（達志影像/shutterstock提供）

比起渣男，更可惡的是甘蔗男，一開始甜得要命，最後吐出來卻是一口渣！

一名女網友在臉書社團《靠北女友》靠北她的「甘蔗男」前男友。這名女網友表示，自己的第一次給了他，對方還很驚訝她23歲仍是處女，交往前半年幾乎「天天要」。

但在一起久了之後，不知是膩了還是怎樣，超過半年沒有親密行為，「甘蔗男」說是工作壓力太大，真相卻是在外面找其他女人，還跟其他人說原PO「無趣、技巧不好」。

原PO痛批男人「喜歡乖的又拒絕不了騷的，喜歡乖的因為怕被綠，結果自己在外面亂來」，更說自己已下載一大堆交友軟體，準備「解鎖新姿勢了」。

網友紛紛鼓勵原PO「這是我看過最勵志的文了」、「看來是位即將崛起的新秀 佩服佩服」，更有許多人搞笑回應「其實你在靠北女友留給個資，基本上你會解鎖所有姿勢」、「麻煩請聯繫我，我是奧林匹克解鎖運動會冠軍」、「我這有幾本絕世武功祕笈，快來」。

(中時電子報)