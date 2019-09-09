美國2020總統大選已經開跑，儘管共和黨籍現任總統川普贏面不低，不過黨內眾議院議員的情緒卻相對低迷，即便勝券在握，至今已有13名資深眾議員宣布退休，他們悲觀認為明年共和黨不太可能重新拿回眾議院，作為國會裡的少數政黨，提案屢屢受到掣肘，他們直言不好玩！

美國共和黨眾議員近來爆出退休潮，上周又有2名眾議員宣布任期結束即退休、明年不會競選連任，讓至今已宣布退休的共和黨眾議員累積至13人。《紐約時報》（New York Times）報導，這些人橫跨各派，立場從較為溫和到較保守，年資從相對淺至深，當中也有女議員，以及唯一的一位非裔美籍議員。

他們掛冠求去的理由不外乎健康因素、家庭顧慮，也有人籠統地說「是時候到了」，不過據多名政治分析師指出，這些資深議員是看清了局勢：第一，作為國會中的少數政黨，一點也不好玩；第二，明年眾議院恐怕無望拉下對手民主黨。

當中其實不乏有望勝選連任的議員，不過他們認為國會議事權都掌握在民主黨手上，自己能夠發揮的空間有限，而且議員們也愈來愈厭倦在所屬行政區與華府間來來回回，最終卻什麼事都沒有定案，暗示兩黨僵局相當嚴重。

不過部分原因恐怕與川普也有關。報導說，部分共和黨人對於和川普一同拿明年政壇入場券的前景並不期待，尤其去年期中選舉前，川普煽動性的言論及爭議風格已經讓他們承受損失婦女及高學歷選民的代價。

另外，在川普執政期間擔任國會議員，也意味著議員們只有2條路可走，第一，全然擁抱川普的政策，毫無保留地為他辯護；第二，或是冒著被同黨殘忍攻擊的下場反對他。

目前共和黨議員宣布退休的人數尚未創下紀錄，2018年選舉前，一共有34位共和黨人宣布退休，是該黨近十年之最。值得一提的是，自川普上任以來，國會中293位共和黨籍議員中，已有1／3離開，部分議員在連任中失利，也有人自行辭職或退休。

(中時電子報)