國旗海場面驚人！韓國瑜大進場（影/中時電子報FB）

韓國瑜8日在新北市三重區舉辦「2020新北出發」萬人大造勢，前總統馬英九到場站台助講。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷，台上馬英九一臉尷尬。對此，台北市議員徐巧芯事後在臉書表示，馬前總統盡可能把他的「團結」展現出來了，而她真的很不希望他被誤解、被噓下台，因此澄清事情的經過。

韓國瑜三重大造勢晚上8點20分許馬英九致詞，他表示，民進黨執政後不管是內政、經濟、外交都嚴重倒退，不但不反省，還用國家機器踐踏民主，大家已忍無可忍，只有韓國瑜能夠撥亂反正。不過，馬英九助講過程引用許多數據，演說過長，因韓國瑜即將上台，與還有表演等因素，被迫中斷，台上馬英九一臉尷尬。

徐巧芯事後發臉書PO文表示，「可能很多人會覺得，馬前總統幹嘛在那個時間講話？人家韓市長要大進場耶！但實際上完全是一場『誤會』」。

她還原，原本今天的站台規畫是吳敦義、馬英九上台演講的時候，韓國瑜都在旁邊，時間預計是今晚的19時20分，這件事情經過雙方的再三確認。但不知是否韓國瑜有耽擱，遲遲沒出現，等了一小時後馬英九只好上台發表演講，內容也都是幫著韓的。他並沒有講的比較長，而是按原本雙方規畫的時間擬定的同等長度講稿。

沒想到韓總統候選人在此時到場，台下韓粉開始鼓譟要馬下台。徐巧芯表示，馬前總統說「我還沒講完」，卻被主持人打斷，中斷了演講。徐巧芯認為，馬還是很有風度地在台上舉起韓總統候選人的手替他助選；馬前總統盡可能把他的「團結」展現出來了，身為他的前發言人，徐巧芯說她真的很不希望他被誤解、被噓下台，因此澄清事情的始末。徐巧芯反問一句：「況且，這樣的事件明明可以避免，如果韓、馬二人同台，馬才開始演講，這樣的事情還會發生嗎？」

徐巧芯說寫完這篇PO文，別抹黑她說她在黑韓，她說她問心無愧，「請不要把馬前總統的風度，或任何人的團結當成理所當然的事情。」尊重彼此，才有互信；有了互信，才有可能有真正的團結。

徐巧芯的PO文一出，馬上引起網友們吵成一團，有韓粉氣炸表示「節目安排些許遺憾，可以向主辦溝通，但你的潑水，只會讓有心人士拿來當劍」、「妳又舖舞台給1450了，容易讓人見縫插針」、「本來馬覺得就這樣沒事了...你讓事情嚴重化...」、「你的文章放大了馬的窘境，還做球給播報國民黨的不團結...」、「你這篇剛好在明天會出現在各綠媒政論節目，綠媒感謝你助攻...」。

不過，也有人跳出來緩頰說，「 這部份對馬總統抱歉，也感謝馬總統的包容」、「主持人是在幫馬解圍，否則底下的汽笛聲會越來越大聲，去年三山造勢王金平就是這樣被吹下台的」、「其實根本不是大家只想聽韓總，是馬前總統又犯了數據王的毛病，我們根本對數據無感，我們感謝他來，但請講接地氣旳語言」、「大家對馬總統是心存感激的，揮文直播時，大家都在謝謝馬前總統」。

(中時電子報)