剛結束威尼斯影展新片首映的「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）， 7日旋即飛往多倫多影展參加《茜寶》首映。登上星光紅毯時，被問起老搭檔羅伯派汀森（Robert Pattinson）出任DC新一代蝙蝠俠的看法時，她不僅支持並興奮大讚說：「他是唯一可以駕馭蝙蝠俠角色的不二人選！聽到消息時，當下很為他開心」克莉絲汀還補充，從「吸血鬼」演到「蝙蝠」的羅伯派汀森擁有「完美的顴骨」，形象相當適合原著漫畫中多金、花心卻又能打擊犯罪的蝙蝠俠。

童星出身的克莉絲汀因《暮光之城》系列電影爆紅後，一言一行都成了鎂光燈追逐的焦點，但近幾年來她坦然接受大眾目光，大方出櫃、展現自我。日前她接受《哈潑時尚》雜誌專訪時透露：「我曾被告知不要與女友公然牽手的話，或許就能獲得演出漫威電影的機會。但我才不想跟會說這種話的人合作。」消息一出引起外界一陣嘩然。

而針對該事件，她向《綜藝》坦言：「這樣的對話始終存在，而我也總嚴正拒絕。」她補充不只是漫威工作室鼓勵她隱藏性向而已，「實際上在商業立場中是個很大又複雜的議題，不過我敢保證這些人很樂意找同志當超級英雄的。」對於未來是否有機會與羅伯派汀森在《蝙蝠俠》系列新作或者其他超級英雄電影重逢？她笑著說：「我加入！我絕對不會拒絕的！」

(中時 )