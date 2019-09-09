人家說「朋友妻不可戲」，更何況是自己軍中的同袍。南部地區某部隊有一對都在軍中服務的夫妻，因為不同單位，相處的時間不多，卻被人妻單位裡的一名同袍，就近「照顧」發展出不倫戀，當人夫發現綠光罩頂，怒不可支，不顧自己顏面，堅持提告老婆與「小王」到底。

法官審理時，檢視被告女手機，的確有存有不少與「小王」兩人合照照片，動作親密，互倚相依、燦笑面對鏡頭 ，甚至親吻臉頰，出入包括百貨公司、KTV 、露營營地，就連睡姿也都入鏡，法官看了也搖頭，認定兩人有逾越朋友的不正常往來，甚至有肌膚之親 。

法官認為「不問其等間有無性行為，其等行為均已逾社會一般通念所能容忍之範圍」，達破壞婚姻共同生活程度，因此判決應連帶賠償30萬元給楊姓男子。

據檢警調查，提告的男子與妻都在軍中服務，沒想到妻子被單位內另名男子勾搭上，被戴上綠帽，東窗事發後，人妻與「小王」遭部隊調查黯然退伍，人夫不甘心對兩人請求侵權行為損害賠償。

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(中時電子報)