韓國瑜（左）痛罵黑韓產業。（劉宗龍攝）

韓國瑜嗆黑韓產業

國民黨總統候選人韓國瑜8日自辦初選後的首場大造勢，晚間8時30分他在簇擁下上台致詞，韓國瑜國台語交雜嗆黑韓產業12字：「TNND」、「放馬過來」、「拎北等你」，向他們開戰。

韓國瑜表示，去年選高市長之前，假民調滿天飛，都說韓國瑜穩敗，結果他贏了15萬票。明天開始若看到抹黑的，像拿黑錢的電視名嘴，或假民調，以及所有抹黑的新聞，比如說韓國瑜吸毒的、包小三等亂七八糟的新聞，就回韋小寶教康熙說的那句：「TNND」。

韓國瑜接著酸綠黨桃園市議員王浩宇說，桃園有個議員天天從桃園砲打高雄，颱風天警報發生，鄭文燦飛到日本，這議員變成啞巴，高雄下大雨他又開始罵高雄；還有拿錢的名嘴道貌岸然衣冠楚楚，看起來口袋麥克麥克，2019年若沒有黑韓產業鏈，台灣的政治會多麼寂寞。

韓國瑜特別穿上白襯衫，他說，因為在家鄉新北被抹黑得太嚴重了，所以「你愈黑我就穿得愈白」，讓黑韓產業鏈、讓所有拿黑錢的電視名嘴、讓所有的特定媒體，專心一心一意、從早到晚24小時都在黑韓的，讓他們變成全台灣人、全世界的笑柄，讓他們自暴其短，他呼籲大家團結起來，他要穿上白襯衫重新出發！對所有用火車、高鐵都拉不完的黑韓產業幾萬人，他嗆4個字「放馬過來」，接著他再加碼4字「拎北等你！」

(中時電子報)