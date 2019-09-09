時序入秋，正是出遊好時機！來馬來西亞走走吧！從布城，又稱太子城，是環繞著美麗布城湖而建的美麗城市，為馬來西亞綠色城市的代表，宜人風景更成為皇室行宮所在，距離吉隆坡約50分鐘的新市鎮，也是前往機場的必經之路，成為打造完美的旅遊景點。這附近也有一座粉紅清真寺，可是當地熱門打卡景點。

粉紅清真寺建築在布城湖畔，由當地花崗石與大理石砌成粉紅外觀的粉紅清真寺，站在太子城廣場就是與它合照的最佳地點，藍天白雲、湖光山色、映襯粉紅色的聖殿，各個角度都好拍！

進入需要穿上粉紅色袍，更意外成為網美拍照最佳配件，用最夢幻的方式體驗回教式文化與風情。整座清真寺有祈禱廳、尖塔及數個禮拜堂、教室，大廳的屋頂由49個大小圓拱組成，18條放射星芒，代表全國13個州和伊斯蘭教的五大戒律，非常具有巧思。

周邊還有刻下馬來西亞國家大事的「千禧紀念碑」、類似台灣總統府的馬來西亞首相辦公室「首相官邸」、粉紅清真寺前的太子城廣場等，都是造訪布城不容錯過的景點。

布城位於吉隆坡市區與國際機場間，亦是必經之路，旅程中別忘了留些時間給布城，將粉紅清真寺的夢幻景色，一起納入馬來西亞旅遊的美好回憶中！

(中時電子報)