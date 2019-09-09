美國與伊朗之間的敵意升高之際，伊朗政府今天暗示，他們可能在「近日」釋放掛有英國國旗的油輪史丹納帝國號（Stena Impero），這艘油輪7月在荷莫茲海峽遭伊朗扣押。

伊朗外交部發言人墨沙維（Abbas Mousavi）告訴國營電視台，釋放這艘隸屬瑞典並懸掛英國國旗油輪的必要步驟正在進行中。

墨沙維還說：「法律程序的最後步驟正在進行中，如果一切順利，這艘船將在近期內被釋放。」但他沒有詳述進一步的細節。

英國當局7月4日在英屬直布羅陀外海扣押伊朗油輪葛蕾絲1號（Grace 1），原因是英國懷疑油輪裝載的伊朗石油將運往敘利亞，違反了歐洲聯盟（EU）的制裁。

伊朗革命衛隊（Revoluti onary Guards）則於7月19日在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）扣押史丹納帝國號。

之後直布羅陀當局獲得伊朗正式書面保證，葛蕾絲1號不會前往受歐盟制裁的國家，便於8月18日釋放葛蕾絲1號，目前這艘油輪已改名為艾德瑞安達里亞1號（Adrian Darya 1）。

(中央社)