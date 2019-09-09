一名阿拉斯加航空公司(Alaska Airlines)女員工懷疑兩名華裔男性乘客是恐怖分子，於是緊急按響警報，並大喊疏散，導致200名旅客慌亂奔逃，華裔男乘客隨後被逮捕，調查後證實無辜，事後投訴報案的女員工涉嫌歧視華裔。

新澤西紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)在勞工節(2日)當晚發8時30分左右，來自上海的留學生羅春奕(Chunyi Luo，姓名皆音譯)和加拿大籍華裔薛漢漢(Han Han Xue)被一名身穿制服的阿拉斯加航空女員工盤問，「你們是否認識？為什麼舉動如此可疑？」素不相識的兩人感到很訝異，接著她繼續盤問各式問題，像是「他們付你多少錢？有沒有給你簽證？你是不是賺很多錢？」不堪其擾的他們選擇迴避，她卻說，「我盯著你們，已經報警了。」

這名員工隨後走向登機口，大喊「疏散」(evacuate!)並按響警鈴。警報響起後，數百名乘客尖叫飛奔逃離，以為有恐怖分子，警方隨即逮捕兩人，在確認現場並無危險後，警方釋放了兩人。阿拉斯加航空公司發表聲明表示，「我們理解這起事件使乘客感到震驚和痛苦，為此我們深感抱歉，目前正在收集證人陳述，進行徹底調查，以了解事發經過及原因。」最後無辜的兩名華裔縷空薛漢漢與羅春奕都對此事件、無禮的態度感到憤怒；薛漢漢說，「我想到她還在這個職位上工作，就感到無比不安和擔憂。羅春奕說，「我很生氣，這太可怕、太糟糕了。」」

(中時電子報)