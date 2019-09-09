創作歌手雷光夏將於15日二攻上台北國際會議中心（TICC）舉辦「昨天晚上我遇見你」演唱會，她最近蠟燭兩頭燒，除了為演唱會內容絞盡腦汁、耗盡體力練團，外界邀約頻頻，硬是在百忙中硬擠出時間，花四天時間就交出騰訊公益歌曲，她將自己的歌曲《故鄉》重新編曲演唱，令人期待，此外，數家國際品牌廣告紛紛找上門請她製作音樂和配音，她居然還得空帶著家人赴日五天四夜旅遊，並由外甥女小米擔任地陪和翻譯，雷光夏笑說：「當然要身心靈平衡一下，因為近期太忙碌，所以趕快趁演唱會大魔王來之前，帶父母、家人鄰近國家走走！」

作家父親雷驤很開懷女兒的安排，全家遊歷了東京近郊、明治神宮等地。由於她妹妹雷光涵曾當過報社東京特派，所以外甥女「小米」和外甥「米弟」都在日本誕生、唸書，近年才舉家搬回台灣，小米在這趟旅遊中擔任嚮導和翻譯，讓全家人都稱讚。

雷光夏近期工作滿檔，同事關心她蠟燭兩頭燒，但她老神在在笑說：「也不能說我兩頭燒，因為這些都是我喜歡做的工作，而且都是和音樂相關的，所以其實是種享受！」她說：「做自己喜歡的事情，會讓我全神貫注的去做，而且，不同案子的合作夥伴都不一樣，就像認識了很多新的朋友，能藉由我的音樂把他們的想像實現出來，真的是很快樂的事情！」雷光夏覺得自己是知足常樂，她又解釋並不是所有工作打在一起，「而是一個快結束、一個又開始，一個一個接得好完美，謝謝老天爺的安排！」此外，雷光夏「昨天晚上我遇見你」演唱會將於15日晚上6點在台北國際會議中心大會堂盛大開唱，請洽ibon售票系統及全台7-11便利商店。

(中時 )