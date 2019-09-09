太幸運！一名紐西蘭男子一周就中了兩次樂透，使他瞬間成為千萬富翁。而且中大獎的那張那張還是免費的紅利彩券（bonus ticket）！

這名男子是紐西蘭旺阿雷（Whangārei）的當地居民。在上週三的樂透開獎中，他中得二等獎，獎金為2.7萬紐幣（約54萬台幣）。而在本週三的開獎中，幸運之神再次降臨在他身上。這一次，他中了100萬紐幣(（約2000萬元台幣）)的樂透頭獎。

有天他準備出門工作時，妻子告訴他鎮上有人中了這期樂透頭獎。他當時告訴妻子，我不能百分之百肯定我是不是在那家店買的，但我晚點會去核對下彩票。

他說:「當我走進商店的時候，我有一種神奇的感覺。這種想法一整天在我腦海裡，也許這筆獎金是我的。」他用自助查獎機兌獎，結果發現頭獎得主真的就是自己！即使內心心情激動，但他仍如常返回工作崗位上班。

這對夫妻一邊用披薩和葡萄酒慶祝接連而來的兩次好運。

「我們真的不敢相信。整件事太不可思議了，我仍然不敢相信，我們在一張免費的彩票上，贏了100萬紐幣！這真的太神奇了，你永遠不知道接下來會發生什麼。」

(中時電子報)