國民黨總統參選人韓國瑜8日回防故鄉新北市自辦造勢大會，文化大學新聞系主任胡幼偉認為，韓國瑜致詞時很猛，去年善用庶民兵法、熟悉的韓國瑜終於回來了！

胡幼偉在臉書指出，這是一場非常成功的演講！韓國瑜用詞非常接地氣，流露真性情、沒有官僚味、黨官味，率真、跟基層庶民味道最接軌。

胡幼偉分析說，2020總統大選，韓國瑜光靠深藍選民，是無法當選的，他必須還要得到一大堆各縣市的「反綠義士」支持，才能當選。這場演講除了鞏固深藍選票外，主要是以各縣市反綠義士熟悉的「氣口」講話，講白一點，就是要讓很多人聽得「很爽」，這個感覺要回來，韓流才會再掀高潮！

胡幼偉認為，韓國瑜致詞時很猛，這麼多人相挺，他若再溫溫吞吞，人氣士氣就散了。「聽完他的演講，我笑了！我笑的是：那個雲端型的、模範生型的國民黨政治領袖典範，在這一晚算是被徹底終結了！韓國瑜應該是國民黨唯一敢在台上講「TNND」、「恁爸等你」的超級大咖，也讓人覺得，國民黨終於有點能戰的樣子了！

網友回應說：「粗而不俗！偶爾講講粗話..超爽的，大家都笑出來了。」、「真是太過癮了！！！」、「聽韓市長說出那句：TNND，我還以為聽錯了，真的很厲害的一場演說，感動再感動。」

(中時電子報)