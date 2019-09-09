9/09-9/15｜星座運勢週報。(影/唐綺陽官方專屬頻道)

有「國師」稱號的星座專家唐綺陽，來講一周星座運勢啦！她表示，諸星目前仍在處女座，處女人也成為焦點，努力得到肯定、但也相對變得繁忙。注意情緒、避免脾氣爆發，也會講究細節，注重健康方面的資訊。

周六水、金同時進入天秤，當心行星位移的亂流，注意細節、避免粗心，小心被挑毛病。天秤座即將當紅、出運，屆時也是天秤座有機會表達自己心意想法，會對「自立」有些想法．但「中間人、仲裁者、公道話」是關鍵，不偏不倚，才能服眾。天秤座對頭、臉也在意起來，想要變美，並積極改造，像是保養護膚，或剪染燙髮、臉部醫美等。

本周海王雙魚、木星射手、與火星處女皆在15度，為T型三角入相位，使其所掌管的領域動起來！雙魚的藝文、宗教、業力果報、謊言製造混淆視聽；射手的文化認知差異、高等學府、學術研究；處女的微觀挑剔、小人物大影響等，三領域彼此擦撞迸出火花，事情有被揭密的機會。原本被草率帶過的事情，將被審慎處理，會有被找碴的感覺，但對於事情有正向的幫助。

重要星象：諸星在處女座，水、金將進天秤，海、木、火入三角相位。

工作注意↓

白羊：暫緩腳步，重新布局

金牛：有出國機會，現在的佈局規劃將會影響深遠

雙子：工作能量強，百戰百勝、捷報頻傳

雙魚：遇到麻煩人物，要保有雅量

桃花注意↓

巨蟹：單身者有機會遇到博學多聞的對象

處女：學習展現柔軟，桃花運會更佳

天蠍：切勿只看顏質，不重品質

水瓶：感情卡關，應耐性慢慢來開解

財運注意↓

獅子：投資理財易獲得回報

魔羯：財運佳，花錢或收錢皆有好運氣

健康注意↓

天秤：切勿急躁，當心交通上有小狀況

射手：勿過度鐵齒，小心會有後遺症

(中時電子報)