西法強颱9日凌晨侵襲日本關東地區，5點前以25公里的時速經東京灣登陸千葉縣，已造成關東地區65萬戶停電。千葉市上午4點半的瞬間最大風速達57.5公尺，成田機場上午5點半過後的最大風速達45.8公尺，各地都打破了觀測史上的最高紀錄。

西法強颱9日上午3時之前經過神奈川縣的三浦半島，5點以前以25公尺的時速自千葉市附近登陸。千葉縣各地狂風暴雨，木造房子被強風吹得像發生地震般地搖晃，還傳出老房子的屋頂被掀走的受害案例。

千葉縣古宅屋頂被強風掀走。

西法強颱的中心氣壓為960hpa，中心附近最大風速為40公尺，最大瞬間風速為60公尺，中心的東南側90公里以內及西北側70公里以內吹著時速達25公尺以上的暴風。

各地的最大瞬間風速，千葉縣木上午4點半左右達57.7公尺、成田機場上午5點半過後的達45.8公尺、東京羽田機場上午3點半左右達43.2公尺，都打破觀測史上最高紀錄。

東京電力指出，根據9日上午5時的統計，千葉縣約40萬7600戸、神奈川縣約16万1100戸、静岡縣約４萬3700戸、埼玉縣約8700戸、東京都約1萬2800戸、茨城縣約1萬6000戸、山梨縣約100戸停電，關東地區總計約65萬戸停電。

日本氣象廳已針對静岡縣、神奈川縣、千葉縣、伊豆大島發出「土石災害警戒情報」。東京都和神奈川縣有的河川已超過氾濫危險水位。

日本道路交通情報中心已宣布，關東地區的高速公路9日4時起禁止通行。東京的大部分的電車、地下鐵、新幹線的首班車也宣布停駛。氣象廳呼籲民眾在暴風中儘量避免外出。

(中時電子報)