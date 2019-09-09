納達爾開心舉起美網冠軍獎盃。(美聯社)

生涯第5次晉級美國網球公開賽男單決賽的西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal），面對俄羅斯後起之秀麥維德夫（Daniil Medvedev）強力挑戰，在兩盤領先下被對手追平盤數，經過將近5小時煎熬的五盤大戰，納達爾7：5、6：3、5：7、4：6、6：4收下個人生涯第19座四大滿貫賽冠軍。

西班牙男網名將納達爾為自己的好球吶喊。(美聯社)

納達爾在本屆美網不只獲得生涯第4座美網冠軍，也要成為網球競賽進入開放年代以來，第一個在30歲之後還能勇奪5座四大賽冠軍的選手，並拉近和費德勒（Roger Federer）生涯20座四大賽冠軍的差距。

麥維德夫生涯尚未從0比2盤數落後上演過大逆轉，也還沒有在五盤大戰中勝出，納達爾則是生涯在五盤激戰打下22勝12負。

接受場邊訪問時，納達爾表示，這是百感交集也是不可思議的一晚，謝謝家人及球迷支持、所有工作人員為了比賽的付出，明年他將回來尋求衛冕。

開賽納達爾的正拍較多失誤，首盤第1局就讓麥維德夫擁有破發點，第3局甚至成為本戰先被破發的那一方，不過第4局麥維德夫的發球局納達爾立刻也回破一次，接下來3個發球局納達爾都是直落4分保發，第12局再以40：15出現兩個破發點兼盤末點，順利收下首盤。

俄羅斯麥維德夫努力抵抗納達爾。(美聯社)

次盤納達爾雖然又是第一個發球局就出現被破發的危機，不過他再一次挺過考驗，且發球更加進入狀況，一發成功率比首盤提升，加上一發致勝率、接發球也做得不錯，在第6局率先破了麥維德夫發球局，靠著這個破發優勢，再下一盤聽牌。

第三盤納達爾在第5局先破發得手，不過這次沒能維持一個破發局領先優勢，反而下一局也被麥維德夫回破，接下來兩人一路保發，其中3局都是讓對手一分未得的「love game」，第12局麥維德夫40：0出現3個盤末點，雖然納達爾積極發球上網救回1個盤末點，但麥維德夫最終還是7：5搶到第三盤。

第四盤雙方激戰了將近1小時，納達爾在第10局遭到破發，因此由麥維德夫6：4追平盤數，這時麥維德夫身體有些小狀況，請防護員進場檢查一下，不過隨後回到場上進行第五盤，決勝盤納達爾在第5局率先破發，這一次他不再浪費破發優勢，隨後強勢保發延續氣勢，並在第7局麥維德夫強攻出界後再度破發，5：2要在個人發球局邁向勝利，但麥維德夫還沒放棄，回敬了一次破發延長戰線，只是納達爾也在下一個麥維德夫的發球局逼出2個冠軍點，奈何好事多磨，這局經過3次「丟士」還是由麥維德夫保住，但納達爾最後還是在自己的發球局結束這場馬拉松大戰。

好萊塢明星夫妻檔麥克道格拉斯(左)與凱薩琳麗塔瓊絲。(美聯社)

這場眾所矚目的美網男單決賽，不只多位網壇退役名將，阿根廷NBA退役球星吉諾比利（Manu Ginobili）、好萊塢影星夫妻檔麥克道格拉斯（Michael Douglas）、凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta Jones）等也進場觀賽，讓現場星光熠熠。

(中時電子報)