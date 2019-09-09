韓國瑜臉書。（摘自韓國瑜臉書）

國民黨總統參選人韓國瑜昨回防故鄉新北市，在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。現場紅潮擠爆，主辦單位更宣布已逾35萬人！韓國瑜昨深夜透過臉書，感謝親臨現場的每個夥伴，因為「有你們的陪伴，才讓今天的晚會這麼成功」。

在昨晚三重大造勢後，韓國瑜於臉書以「謝謝每一個你」為題，發文感謝大家現團結的氣勢，雖然前新北市長朱立倫和新北市長侯友宜沒親臨現場，但韓國瑜也是感謝他們的支持。最後韓國瑜更強調，這次大選，國民黨沒有分裂的本錢，翻轉台灣，是大家唯一的信念。

以下是韓國瑜臉書全文：

謝謝今天所有來參加的朋友們，有你們的陪伴，才讓今天的晚會這麼成功。

謝謝吳敦義主席和馬英九前總統，洪秀柱前主席、李乾龍主委、蔣根煌議長，還有黨公職夥伴今天的參與，有你們的相挺，才會讓今天的晚會順利圓滿，展現本黨團結的氣勢，我們相信，明年1/11一定能重返執政。

也謝謝朱立倫前主席和侯友宜市長鼎力協助，雖然今日無法參與，但還是給予各種協助。

謝謝為了這次活動特地前來的表演嘉賓、與會來賓、工作人員及記者朋友，有你們的鼓勵，才會讓今天的活動圓滿落幕。

也特地感謝，插管還特地到場支持的老先生，韓國瑜一定會更努力，不辜負大家！

這次大選，國民黨沒有分裂的本錢，更沒有猶豫的空間，每一個人都是勝利的關鍵，翻轉台灣！這是我們唯一的信念！

(中時電子報)