國民黨2020總統提名人韓國瑜，昨回防故鄉新北市，晚上在新北市三重區的幸福水漾公園舉辦「2020新北出發」萬人大造勢。對此，有香港媒體直言，這場造勢取得巨大成功，對韓國瑜至關重要，意義在於：再次展現了韓國瑜、韓粉及國民黨的巨大動員能量，讓藍軍更有信心，有利於國民黨內的進一步整合，并讓更多支持者相信國民黨不可能「換韓」。

韓國瑜昨晚致詞時表示，支持韓國瑜有四大信念，其中最重要的就是堅持自由民主，「這就是最高的臺灣價值」。韓批評蔡英文總統靠香港反送中事件，藉著虛幻維護臺灣的主權增加選票，「今日香港、明日臺灣完全是胡說八道」。

港媒《中評社》今發表評論文表示，這場造勢取得巨大成功，對韓國瑜至關重要，意義在於：再次展現了韓國瑜、韓粉及國民黨的巨大動員能量，讓藍軍更有信心，有利於國民黨內的進一步整合，并讓更多支持者相信國民黨不可能「換韓」。

韓國瑜近期深受「黑韓」之苦，整體聲勢自七月中旬贏得黨內初選後呈現不斷下滑之勢，并因此催生「換韓」傳聞。評論稱，自9月1日彰化造勢後，韓國瑜的整體聲勢開始「止跌企穩」，但還沒有明顯回升；相信從新北造勢開始，韓國瑜的聲勢有望由轉「回升」。

但該評論也總結認為，選戰才剛開始，更大的挑戰、更嚴峻的考驗還在後頭，韓國瑜能否鞏固新北造勢形態的態勢，還有待觀察。

文化大學新聞系主任胡幼偉也在臉書表示，韓國瑜應該是國民黨唯一敢在臺上講「他奶奶的」和「恁爸等你」的超級大咖。這樣講，很粗俗；但很奇怪，這樣講，他怎麼突然覺得，國民黨終於有點能戰的樣子了。

(中時電子報)