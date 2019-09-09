國民黨總統參選人韓國瑜8日晚間舉辦初選後新北市首場造勢大會，新北市長侯友宜因市政行程缺席，侯友宜今（9日）上午7時許前往永和區視察自行車通勤綠廊暨單車通勤體驗，晨運銀髮族一見到侯就詢問「市長昨天怎麼沒來？」侯仍重申「繼續努力拚市政。」
侯友宜今（9日）上午7時許前往永和區視察自行車通勤綠廊暨單車通勤體驗，侯友宜與交通局長鍾鳴時、板橋區長林耀長等和單車通勤族一起體驗單車通勤的樂趣，一起從永和區中正橋下騎乘單車前往位於板橋區的新北市政府。
侯友宜一抵達中正橋下立刻有銀髮族上前要求握手、合影，有人直呼「侯市長，我們運動結束了，特地在此等你！」也有人說，「我們最支持國民黨，市長昨天怎麼沒來？好可惜！」侯一一與銀髮族打招呼，還不忘提醒「要注意身體健康！」
「9公里而已，小case！」侯友宜說，一來到中正橋就感覺空氣非常清新，又看到許多銀髮族在附近運動，非常有朝氣、活力，騎單車沿著新店溪可欣賞綠廊風光，展開開心健康的一天；並沒有特別訓練體能，9公里對他而言，相當輕鬆，每天都有在鍛鍊、練體能。
(中時 )
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