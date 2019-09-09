國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨在新北市三重水漾公園舉辦造勢大會，吸引約35萬支持者塞爆會場，一掃近期黑韓陰霾。有評論指出，這場造勢成功，勢必讓韓大補血，能更堅定信心往前走，也釋放了兩個訊號。

韓國瑜近來頻遭黑，民調也隨之下滑，昨日造勢前，外界都在關注這場是否會成功。活動前韓辦非常緊張，因為這是他們策劃的第一場造勢，最終結果是偌大的三重幸福水樣公園擠滿支持者，連天橋、河堤滿滿都是人。

據中評社報導，這場造勢成功給外界一個訊號，就是不論韓國瑜怎樣被打，支持者挺他的信心一樣堅定，就如同韓粉所喊的口號「你愈黑我愈挺」。另外一個訊號就是，放眼當今政壇，藍綠政治人物誰能在選戰初期就讓35萬人從全台各地來相挺，「目前看來可以說是沒有」。該評論認為，8日的場子國民黨當然有動員，但自發性來的更多，多為大家口中的庶民，而值得關注的是，這些人是「以前國民黨傳統支持者中較少的一群」。

這群人很可能是決定2020大選的關鍵，更是韓國瑜最大的靠山。該評論認為，經過這場成功造勢，韓國瑜可說是穩定自己腳步，也有了底氣，但選戰才剛進入初期，未來韓如何在這股基本力量上往外擴張支持，那就是另一階段的考驗。

(中時電子報)